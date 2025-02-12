К Тайваню приблизились семь кораблей и 30 самолетов армии Китая

Семь кораблей и 30 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к Тайваню. Об этом заявили Вооруженные силы Тайваня на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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" 3 0 с а м о л е т о в Н О А К , с е м ь к о р а б л е й В М С Н О А К и о д н о о ф и ц и а л ь н о е с у д н о б ы л и о б н а р у ж е н ы в о к р у г Т а й в а н я с е г о д н я д о 6 : 0 0 ( 1 : 0 0 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и . — " Г а з е т а . R u " ) " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

23 самолета пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющим остров и материковый Китай, и вошли в зону действия ПВО, подчеркнули в ведомстве. Военнослужащие островного государства "отреагировали соответствующим образом", отмечается в публикации. 24 ноября 2024 года заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию.

Он обратил внимание, что вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая. 1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.