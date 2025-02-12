Множество наемников из Колумбии уничтожены в поселке Шевченко к югу от Красноармейска (украинское название - Покровск), сообщили ТАСС спасенные из населенного пункта местные жители.

" У н а с в п о с е л к е д о л г о е в р е м я с т о я л и н а е м н и к и и з Колумбии, об их происхождении знали все, это не было тайной. Их было много, группа довольно большая. Незадолго до нашей эвакуации их разом всех и накрыли, большая часть погибла", - рассказали жители поселка.

По словам собеседников агентства, несколько десятков иностранцев были расквартированы на площадке местного дома культуры, куда пришелся один из наиболее мощных ударов. "Там все выгорело вместе с квартирантами", - добавили местные жители.

11 января в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Центр" освободила населенный пункт Шевченко в ДНР. Как уточнили ТАСС в силовых структурах, это позволило открыть российским войскам дорогу на Красноармейск.