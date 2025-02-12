Группировка войск "Восток" нанесла удары по позициям ВСУ на юге ДНР
Артиллерийские расчеты нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее сбежавшим из Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли удары по позициям подразделений ВСУ, которые сбежали из Великой Новоселки", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что огонь велся из самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" при поддержке комплексов беспилотной авиации.
Для обеспечения безопасности расчеты, как уточнили в Минобороны, работают с закрытых огневых позиций и постоянно маневрируют, выбирая новые огневые позиции.
В ведомстве подчеркнули, что основная задача артиллеристов - не позволить противнику окопаться на новых позициях к северу от Великой Новоселки.