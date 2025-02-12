В США хотят рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35

Конгресс США может рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35, ранее отменённых из-за покупки Анкарой российских систем С-400.

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По данным газеты Türkiye, исследовательская служба конгресса США (CRS) подготовила доклад, в котором подчёркивается, что Турция является одним из первых восьми международных партнёров программы F-35, таких как Великобритания и Канада.

Ранее бывший координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что поставки Турции F-35 несовместимы с наличием у неё российских систем ПВО.

В прошлом месяце на Аляске разбился истребитель F-35.