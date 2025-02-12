Алаудинов рассказал о героических сражениях «Ахмата» в курском приграничье
Группа спецназа «Ахмат» два месяца держала оборону в полном окружении на стратегически важной позиции в курском приграничье. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Он особо отметил героизм отряда под командованием Питерского, сражавшегося в районе Мартыновки и Черкасского Поречного. Во время эвакуации командир группы принял огонь на себя, обеспечивая выход своих бойцов.
— Удерживал стратегический участок дороги командир группы с позывным Боучуд, который героически отстаивал этот участок более двух месяцев, а когда уже все они были ранены, командир лично руководил ими, — рассказал Алаудинов в интервью ТАСС.
Его представили к званию Героя России, решение о награждении пока не принято.
Алаудинов также рассказал, что на Украине был уничтожен бункер генералов Североатлантического альянса (НАТО). По его словам, среди ликвидированных военных ВСУ может находиться польский генерал Адам Марчак. В ходе данной операции российские бойцы устранили порядка 40 солдат.