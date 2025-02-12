Алаудинов рассказал о героических сражениях «Ахмата» в курском приграничье

Группа спецназа «Ахмат» два месяца держала оборону в полном окружении на стратегически важной позиции в курском приграничье. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

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Он особо отметил героизм отряда под командованием Питерского, сражавшегося в районе Мартыновки и Черкасского Поречного. Во время эвакуации командир группы принял огонь на себя, обеспечивая выход своих бойцов.

— У д е р ж и в а л с т р а т е г и ч е с к и й у ч а с т о к д о р о г и к о м а н д и р г р у п п ы с п о з ы в н ы м Б о у ч у д , к о т о р ы й г е р о и ч е с к и о т с т а и в а л э т о т у ч а с т о к б о л е е д в у х м е с я ц е в , а к о г д а у ж е в с е о н и б ы л и р а н е н ы , к о м а н д и р л и ч н о р у к о в о д и л и м и , — р а с с к а з а л А л а у д и н о в в и н т е р в ь ю ТАСС.

Его представили к званию Героя России, решение о награждении пока не принято.

Алаудинов также рассказал, что на Украине был уничтожен бункер генералов Североатлантического альянса (НАТО). По его словам, среди ликвидированных военных ВСУ может находиться польский генерал Адам Марчак. В ходе данной операции российские бойцы устранили порядка 40 солдат.