Французская компания Verney-Carron, выпускающая охотничьи ружья, начала процедуру банкротства после отмены контракта на поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

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Слушания по банкротству предприятия начнутся в среду. Компания Cybergun, являющаяся держателем 65 процентов акций оружейного производства, заявила, что вложила в него 12 миллионов евро. Теперь она направила запрос на биржу о приостановке торговли акциями компании до четверга.

По информации агентства, Verney-Carron последние несколько лет приносила убытки, к 2023 году потери достигли 4,54 миллиона евро при обороте 5,45 миллиона евро. Осенью того же года компания заключила контракт на поставку оружия Украине на 36 миллионов евро. Он подразумевал отправку ВСУ 10 тысяч автоматических карабинов, 2 тысяч высокоточных винтовок и 400 гранатометов. Однако с тех пор контракт так и не подтвердили.

Ранее депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен заявил, что военная помощь Украине со стороны стран Запада бесполезна, так как она не поможет закончить вооруженный конфликт. Он также напомнил, что поставки оружия приводят к жертвам среди гражданского населения.