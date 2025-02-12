Стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница американской авиакомпании Delta Air Lines сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в синем платье и белой рубашке в клетку. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила шейным платком, ярким макияжем и распущенными волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Вау, такая симпатичная», «Милая», «Такая красивая», «Прекрасная», — написали они.

Ранее бортпроводники зарубежных авиакомпаний раскрыли кодовые слова для флирта с пассажирами на борту. В первую очередь члены экипажа отметили, что всегда обсуждают между собой красивых путешественников и даже дают им какие-то презенты.