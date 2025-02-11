Израильская армия повысила боеготовность вокруг сектора Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о повышении боеготовности на южном направлении и переброске туда подкреплений на случай «различных сценариев». Распоряжения касаются Южного командования, в ведении которого находятся прилегающие к сектору Газа районы страны, пишет ТАСС.

« В с о о т в е т с т в и и с о п е р а т и в н о й о ц е н к о й с и т у а ц и и и р е ш е н и е м п о в ы с и т ь у р о в е н ь б о е г о т о в н о с т и в Ю ж н о м к о м а н д о в а н и и б ы л о п р и н я т о р е ш е н и е у с и л и т ь п о д к р е п л е н и я д о п о л н и т е л ь н ы м и в о й с к а м и , в т о м ч и с л е р е з е р в и с т а м и » , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и ЦАХАЛ.

Сообщение было распространено сразу после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который предупредил о готовности возобновить интенсивные боевые действия в анклаве, если к полудню 15 февраля ХАМАС не освободит новую группу израильских заложников.

Ранее агентство Reuters написало, что ХАМАС отказалось от сделки с Израилем по освобождению заложников, которое должно было произойти 15 февраля. Кроме того, палестинское движение отложило выдачу заложников до тех пор, пока Тель-Авив не «компенсирует ущерб» и не начнет выполнять свои обязательства.