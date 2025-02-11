Иностранные наемники Украины раскрыли тактику подрыва позиций ВСУ

Иностранные наемники из Интернационального легиона, воюющие за Украину, рассказали в соцсетях, что применяют на передовой особую тактику. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Солдаты удачи» пояснили, что находятся на фронте во втором эшелоне. При наступлении российских военных они оттягиваются вглубь линии обороны и открывают огонь по своим прежним позициям, на которые, в свою очередь, отступают бойцы ВСУ.

Затем, когда по их представлениям, проходит достаточно времени для того, чтобы российские военнослужащие выбили остатки украинцев и заняли укрепления, подрывают позиции.

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По мнению военных экспертов, командование ВСУ использует для таких действий наемников потому, что осознает: украинские солдаты стрелять в своих, взрывать их не будут.