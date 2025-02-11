На Украине начали набор в ВСУ контрактников от 18 лет

На Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

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В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что контрактники получат «профессиональную боевую выучку по стандартам НАТО».