Ракета "Искандер" прилетела в гостиницу с военными в Кривом Роге

В Кривом Роге произошел мощный взрыв. Баллистическая ракета ОТРК "Искандер" ударила по гостинице, в которой жили украинские военные, пишет "Изнанка" со ссылкой на сообщения местных жителей.

© Российская Газета

Воздушную тревогу в городе объявили в 21:57, через минуту украинские ВВС уточнили: угрозы удара баллистической ракетой из Крыма. В 22:00 оперативные службы подтвердили: ракета приближается к Кривому Рогу. И сразу за этим в местные соцсети посыпались сообщения о взрыве.

Над городом поднялся столб дыма, на улицах слышны сирены пожарных и скорой помощи.

Хозяин квартиры рядом с гостиницей опубликовал фото выбитых взрывной волной окон.