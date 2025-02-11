Эксперты: у Франции недостаточно истребителей на случай крупного конфликта

Франция располагает недостаточным количеством звеньев истребительной авиации и ракет для участия в возможном крупномасштабном конфликте. Об этом говорится в отчете Института международных отношений (IFRI).

" М о д е л ь ф р а н ц у з с к и х с и л п о с т р о е н а н а с д е р ж и в а н и и и в о з д у ш н о й о б о р о н е м а т е р и к о в о й Франции. Она достигает своего предела с точки зрения способности вносить эффективный вклад в коалицию в конфликте высокой интенсивности, в частности из-за недостаточного уровня скрытности, нейтрализации ПВО противника и недостаточной численности воздушных сил, оборудования для миссий и боеприпасов", - говорится в документе объемом более чем 100 страниц.

Авторы считают, что совершенствование ВВС, ПВО и наступательных средств России и Китая "ставит под вопрос способность западных стран добиваться превосходства в воздухе".

Газета Le Journal du Dimanche пишет, что в IFRI отказались комментировать доклад и переадресовали все вопросы в штаб Воздушно-космических сил (ВКС) Франции. В документе рассматриваются три основных сценария действий: способность уничтожать самолеты противника с земли на большом расстоянии, поражение наземных авиационных систем и ведение воздушного боя. Как отмечает газета, при третьем сценарии французские ВКС потенциально могут испытывать проблемы.

На вооружении ВКС и ВМС республики стоят 240 истребителей разных моделей (минимум с 1916 года), которых недостаточно для полномасштабного конфликта. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что у Франции есть только 40 самолетов, способных выполнять поставленные задачи в составе условной коалиции за пределами страны. Кроме того, в докладе указано, что французских запасов ракет класса воздух - воздух хватит всего на три дня интенсивного конфликта.

IFRI настоятельно рекомендует командованию Вооруженных сил Франции заняться модернизацией боевой авиации в средней и долгосрочной перспективе. Эксперты советуют увеличить запасы вооружений и обеспечить эффективность авиации, используя высокотехнологичные образцы вооружений и оборудования там, где это необходимо.