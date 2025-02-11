Минобороны Польши обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны

В Польше заявили, что российский военный самолет нарушил военное пространство страны. Соответствующее заявление сделали в Минобороны страны, сообщает агентство Reuters.

Из опубликованной информации следует, что российский СУ-24МР во вторник вторгся в воздушное пространство Польши в районе Гданьского залива. Всего же самолет РФ находился в воздушном пространстве Польше чуть больше минуты.

В Минобороны страны так утверждали, что польские истребительные эскадрильи были задействованы во вторник утром на фоне российских атак на объекты на территории Украины вблизи границы с Польшей.

В Польше также заявили, что ожидают роста количества провокаций на границе с Белоруссией на фоне стартующей избирательной кампании по выборам президента страны. Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский утверждал, что провокации будут проходить под диктовку Кремля.