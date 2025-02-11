Нетаньяху пригрозил ХАМАСу возобновлением боев в Газе

Нетаньяху: Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не освободит заложников
Армия Израиля возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит к полудню 15 февраля израильских заложников. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
Перед своим заявлением Нетаньяху провел заседание военно-политического кабинета с участием ключевых министров. Оно продлилось четыре часа.
«Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — сказал премьер по его итогам.
Точное количество заложников, которых Израиль требует освободить к полудню 15 февраля, Нетаньяху не уточнил.