Нетаньяху пригрозил ХАМАСу возобновлением боев в Газе

Армия Израиля возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит к полудню 15 февраля израильских заложников. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Перед своим заявлением Нетаньяху провел заседание военно-политического кабинета с участием ключевых министров. Оно продлилось четыре часа.

« П р и н я т о е м н о й и е д и н о г л а с н о у т в е р ж д е н н о е к а б и н е т о м р е ш е н и е т а к о в о : е с л и Х А М А С н е в е р н е т н а ш и х з а л о ж н и к о в д о п о л у д н я с у б б о т ы , п р е к р а щ е н и е о г н я б у д е т а н н у л и р о в а н о и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — сказал премьер по его итогам.

Точное количество заложников, которых Израиль требует освободить к полудню 15 февраля, Нетаньяху не уточнил.