В Курской области свыше 500 солдат ВСУ попали в «огневой мешок»

В районе села Свердликово в Курской области свыше 500 солдат и офицеров ВСУ попали в «огневой мешок». Российские военные окружили их в ходе контрнаступления со стороны реки Локни, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, ВС РФ взяли Свердликово под контроль, проводят зачистку. Кроме того, российские военные отслеживают ротацию подразделений противника в районе Суджи и наносят удары с помощью БПЛА.

« В С РФ ежедневно теснят противника вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Фанасеевки. И давят в районе Погребков, выбивая врага из опорных пунктов», — пояснили журналисты.

Полковник ответил на вопрос о возможном наступлении ВСУ под Курском

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ.