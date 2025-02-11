В Курской области обезвредили ракету SCALP

Саперы МЧС обезвредили в Курской области ракету SCALP производства Франции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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" В К у р с к о й о б л а с т и с а п е р ы МЧС России обезвредили крылатую ракету SCALP французского производства. Перед проведением работ по обезвреживанию и уничтожению саперы предварительно провели разведку местности с помощью беспилотников на наличие посторонних лиц на опасном участке проведения работ. После чего обезвредили ракету и уничтожили боевые части накладным зарядом на месте", - сказали в МЧС.

Всего с августа 2024 года специалисты МЧС за почти 300 выездов уничтожили около 2 тыс. взрывоопасных предметов. В состав сводного отряда входит медик.