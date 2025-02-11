В Курской области обезвредили ракету SCALP
Саперы МЧС обезвредили в Курской области ракету SCALP производства Франции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"В Курской области саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету SCALP французского производства. Перед проведением работ по обезвреживанию и уничтожению саперы предварительно провели разведку местности с помощью беспилотников на наличие посторонних лиц на опасном участке проведения работ. После чего обезвредили ракету и уничтожили боевые части накладным зарядом на месте", - сказали в МЧС.
Всего с августа 2024 года специалисты МЧС за почти 300 выездов уничтожили около 2 тыс. взрывоопасных предметов. В состав сводного отряда входит медик.
"Он в обязательном порядке выезжает вместе с саперами, имеет необходимые средства для оказания первой помощи в случае необходимости", - пояснили в ведомстве.