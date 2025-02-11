Хуситы заявили о готовности атаковать Израиль, если операция в Газе возобновится
Йеменские хуситы заявили о готовности атаковать Израиль, если ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа.
Об этом сказал лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси, передаёт РИА Новости.
«Подтверждаем нашу позицию в поддержку палестинского народа, держа руку на спусковом крючке», — заявил лидер шиитского движения.
Ранее здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве стало целью ракетного удара, нанесённого хуситами из йеменского шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах».