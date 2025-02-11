Йеменские хуситы заявили о готовности атаковать Израиль, если ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа.

Об этом сказал лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси, передаёт РИА Новости.

« П о д т в е р ж д а е м н а ш у п о з и ц и ю в п о д д е р ж к у п а л е с т и н с к о г о н а р о д а , д е р ж а р у к у н а с п у с к о в о м к р ю ч к е » , — з а я в и л л и д е р ш и и т с к о г о д в и ж е н и я .

Ранее здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве стало целью ракетного удара, нанесённого хуситами из йеменского шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах».