Украина пытается выиграть время и предотвратить крупный прорыв России, который может обернуться разгромом обороны ВСУ. Об этом пишет экс- помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в материале для Asia Times.

В связи с этим, по его словам, перед Зеленским стоят две проблемы. Он стремительно теряет солдат, а в украинской армии растет уровень дезертирства. Кроме того, украинский лидер больше не может рассчитывать на крупные поставки оружия из США, «нехватка которого еще больше ослабит боеспособность» Киева, указал Брайен.

« Я н е д у м а ю , ч т о а д м и н и с т р а ц и я Трампа предоставит Зеленскому какие-то большие обещания. На самом деле, сейчас ходят не только слухи, что администрация [Трампа] хочет провести выборы на Украине, возможно, уже этой осенью, и — хотя они этого и не говорят — что они хотели бы, чтобы Зеленского заменило более гибкое руководство. Естественно, Зеленский не согласен и говорит, что выборы «развалят армию», — пишет эксперт.

До этого Владимир Зеленский заявил, что, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Украины, Европа в одиночку не сможет заполнить этот пробел.