В Германии произошла попытка диверсии на новом боевом корабле

Неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета «Эмден» ВМС Германии, начато расследование в связи с подозрением о попытке диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

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Отмечается, что в двигатель корвета было насыпано несколько десятков килограммов металлической стружки, ее обнаружили незадолго до первого выхода «Эмдена» на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Она могла привести к серьезной поломке и задержке передачи нового корабля ВМС Германии.

В настоящее время в ФРГ начали расследование в связи с подозрением о попытке диверсии.

Известно, что «Эмден» планировали задействовать для наблюдения за морским пространством. В общей сложности Берлин заказал пять новых корветов класса 130 стоимостью в два миллиарда евро. Корабли строятся под руководством судостроительной группы Naval Vessels Lürssen.