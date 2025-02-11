В Германии расследуют попытку диверсии на новом корабле ВМС

В Германии неизвестные насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель корвета "Эмден" военно-морских сил ФРГ. Об этом стало известно из совместного расследования телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, сообщает РИА Новости.

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По словам журналистов, стружку нашли в двигателе незадолго до первого выхода корабля на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Если бы стружка не была заблаговременно извлечена, то это бы спровоцировало серьезную поломку и задержку передачи нового судна ВМС Германии, уточняется в материале.

В связи с произошедшим земельное ведомство уголовной полиции начало расследование. Журналисты отмечают, что правоохранители исходят из того, что на корвете была попытка диверсии.

Между тем с декабря прошлого года неизвестные стали заливать выхлопные трубы автомобилей в Германии монтажной пеной, а рядом оставлять записки с призывом "становиться зеленее". Некоторые немецкие издания обвинили в этом Россию.

Позже представитель МВД Германии Ларс Хармсен заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к инцидентам.