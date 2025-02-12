СМИ сообщили о сотнях неопознанных тел военных ВСУ в Курахово

Во взятом под контроль российских войск городе Курахово найдено более 300 неопознанных тел украинских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канала SHOT.

© Газета.Ru

Как рассказали пленные украинские военные, перед отправкой на передовую у них забирали документы. По их словам, это делалось под предлогом того, чтобы в случае гибели присудить им государственные награды. Однако на практике смерть военнослужащих признается как пропажа без вести.

11 февраля украинский Telegram-канал Deep State сообщал, что Вооруженные силы РФ пытаются захватить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Курахово, чтобы выровнять фронт и перегруппироваться для новых наступлений. Согласно публикации, российские войска нацелены на населенные пункты Разлив, Константинополь, Андреевка, Улаклы и Дачное. Для этого, следует из сообщения, нужно взять село Богатырь, необходимое для логистики ВСУ.

6 января российская армия взяла Курахово в Донецкой народной республике под полный контроль. 13 января в городе началась эвакуация мирных жителей, до сих пор остававшихся в населенном пункте. Вывоз людей в безопасные места организовали бойцы мотострелковых подразделений в составе группировки российских войск «Юг».