Генерал объяснил значение ударов по объектам ВПК Украины
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что удары по газо-энергетическим объектам могут остановить работу украинских военных предприятий. Об этом Попов рассказал «Московскому комсомольцу».
В ночь на 11 февраля российские силы нанесли групповой удар по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ заявили, что цели удара были достигнуты.
СМИ писали, что мог быть поврежден газопромысел в Полтавской области. Украинский министр энергетики Герман Галущенко позже сообщил, что в стране была повреждена газовая инфраструктура.
Попов отметил, что раньше объекты газового и нефтегазового распределения не были целями ВС РФ, так как через Украину по договорам шел газ в Венгрию, Словакию и Австрию. После прекращения поставок приоритеты изменились, считает эксперт. Одна из новых целей - создание помех в энергетическом обеспечении, чтобы предприятия военно-промышленного комплекса Украины прекратили работу.
«Сейчас этими ударами мы «обрубим» им если не пальцы, то хотя бы фаланги пальцев и посмотрим, как они будут закручивать гайки на «Леопардах», - подчеркнул Попов.
Он отметил, что резервуары для хранения газа могут быть защищены от ударов, но у России есть хорошие средства для их уничтожения. Генерал указал, что комплекс «Искандер» «спокойно работает по этим целям».
«Крылатые ракеты дальнего действия Х-101 также прекрасно летят, с пикированием по ним. Я уже не говорю о гиперзвуковых ракетах «Кинжал» или морских «Цирконах», которые легко долетят до Одессы, а также до таких же объектов в Николаевской области», - заключил Попов.