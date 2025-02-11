Генерал объяснил значение ударов по объектам ВПК Украины

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что удары по газо-энергетическим объектам могут остановить работу украинских военных предприятий. Об этом Попов рассказал «Московскому комсомольцу».

В ночь на 11 февраля российские силы нанесли групповой удар по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ заявили, что цели удара были достигнуты.

СМИ писали, что мог быть поврежден газопромысел в Полтавской области. Украинский министр энергетики Герман Галущенко позже сообщил, что в стране была повреждена газовая инфраструктура.

Попов отметил, что раньше объекты газового и нефтегазового распределения не были целями ВС РФ, так как через Украину по договорам шел газ в Венгрию, Словакию и Австрию. После прекращения поставок приоритеты изменились, считает эксперт. Одна из новых целей - создание помех в энергетическом обеспечении, чтобы предприятия военно-промышленного комплекса Украины прекратили работу.

« С е й ч а с э т и м и у д а р а м и м ы « о б р у б и м » и м е с л и н е п а л ь ц ы , т о х о т я б ы ф а л а н г и п а л ь ц е в и п о с м о т р и м , к а к о н и б у д у т з а к р у ч и в а т ь г а й к и н а « Л е о п а р д а х » , - п о д ч е р к н у л П о п о в .

Он отметил, что резервуары для хранения газа могут быть защищены от ударов, но у России есть хорошие средства для их уничтожения. Генерал указал, что комплекс «Искандер» «спокойно работает по этим целям».