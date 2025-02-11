Появилось видео сорвавшей наступление Украины на Белгородскую область операции

Российские военнослужащие сняли на видео операцию, сорвавшую массированное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Кадры появились в распоряжении Telegram-канала Shot.

Видео снято камерами дронов. На кадрах видно, как российский беспилотник залетает прямо в ворота ангара с замаскированной техникой ВСУ. Дрон бьет в одну из машин, после чего ему на смену прилетает следующий беспилотник и бьет в соседнюю. Третий дрон залетает уже в охваченное огнем помещение с почти нулевой видимостью, однако также наносит удар.

О сорванном наступлении ВСУ стало известно ранее сегодня, 11 февраля. Известно, что Украина согнала к участку границы у с Белгородской областью более десятка единиц техники и замаскировала ее в укрытии. Среди уничтоженных оказались собранные в Польше БМП Rosomak и украинские бронетранспортеры «Козак».

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на ряде участков в Донецкой народной республике и Курской области.