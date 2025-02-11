Стало известно об ударе HIMARS по столице российского региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по административному цернтру Белгородской области Белгороду из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

Стало известно об ударе HIMARS по столице российского региона
© РИА Новости

По информации издания, всего ВСУ выпустили по столице региона около семи снарядов — российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила их.

Отмечается, что при ударе никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял сигнал ракетной опасности в регионе. Также он сообщал о работе системы ПВО.

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Кроме того, утром 11 февраля ВСУ массово атаковали Саратовскую область с помощью дронов. После атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод.