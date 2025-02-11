На Украине иностранцев обязали проходить полиграф для службы в ВСУ

Кабинет министров Украины обязал иностранцев проходить полиграф для службы в Вооруженных силах Украины. Об этом в Telegram сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

« Т е п е р ь и н о с т р а н ц ы и л и ц а б е з г р а ж д а н с т в а , ж е л а ю щ и е с л у ж и т ь п о к о н т р а к т у в В С У , Н а ц г в а р д и и и л и Г о с с п е ц с л у ж б е т р а н с п о р т а , б у д у т п р о х о д и т ь п р о в е р к у н а п о л и г р а ф е » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Он отметил, что для осуществления фильтрационных мер центрам рекрутации ВСУ были предоставлены полномочия проводить такую проверку.

Ранее Гончаренко рассказал об отмене срочной военной службы на Украине. По его словам, в стране вместо срочной службы введут базовую военную службу и службу резервистов.