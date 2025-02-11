На Украине иностранцев обязали проходить полиграф для службы в ВСУ

Кабинет министров Украины обязал иностранцев проходить полиграф для службы в Вооруженных силах Украины. Об этом в Telegram сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

На Украине иностранцев обязали проходить полиграф для службы в ВСУ
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«Теперь иностранцы и лица без гражданства, желающие служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе», говорится в публикации.

Он отметил, что для осуществления фильтрационных мер центрам рекрутации ВСУ были предоставлены полномочия проводить такую проверку.

Ранее Гончаренко рассказал об отмене срочной военной службы на Украине. По его словам, в стране вместо срочной службы введут базовую военную службу и службу резервистов.

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