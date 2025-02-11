Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов Российской армии подорвали три единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры уничтожения украинской бронетехники показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

« О п е р а т о р ы F P V - д р о н о в 1 - й г в а р д е й с к о й т а н к о в о й а р м и и г р у п п и р о в к и в о й с к " З а п а д " у н и ч т о ж и л и т р и е д и н и ц ы б р о н е т е х н и к и В С У в Х а р ь к о в с к о й о б л а с т и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и о б о р о н н о г о в е д о м с т в а .

На опубликованных кадрах видно прямое попадание российских дронов по украинской бронетехники. После этого происходит детонация боекомплекта и начинается сильный пожар. Как объяснили в Минобороны, под удар российских дронов попали две боевые машины пехоты (БМП) и американский бронетранспортер М113.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) показала видео, на котором запечатлено уничтожение самоходной артиллерийской установки (САУ) ВСУ. Отмечается, что удар по ней был нанесен при помощи 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б».