Россия возьмет под контроль все территории к востоку от Днепра. Как сообщает «МК», такой прогноз окончания конфликта на Украине сделал американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа напрасно убеждены, что политик добьется от российского лидера Владимира Путина заключения «мирного соглашения», которое в дальнейшем можно будет преподнести публике как триумф главы Белого дома.

« В м е с т о э т о г о р у с с к и е з а б е р у т в с е к в о с т о к у о т Д н е п р а + О д е с с у и п о т р е б у ю т о т Н А Т О о т с т у п и т ь к г р а н и ц а м 1 9 9 7 г о д а » , — д о б а в и л Ш в а й в е р .

Ранее в New York Post появилась публикация о том, что лидеры России и США провели телефонные переговоры. По данным газеты, стороны обсудили вопросы международной повестки, в частности, конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию.