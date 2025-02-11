На Западе предсказали, как Россия завершит конфликт на Украине

Россия возьмет под контроль все территории к востоку от Днепра. Как сообщает «МК», такой прогноз окончания конфликта на Украине сделал американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

На Западе предсказали, как Россия завершит конфликт на Украине
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По его словам, сторонники президента США Дональда Трампа напрасно убеждены, что политик добьется от российского лидера Владимира Путина заключения «мирного соглашения», которое в дальнейшем можно будет преподнести публике как триумф главы Белого дома.

«Вместо этого русские заберут все к востоку от Днепра + Одессу и потребуют от НАТО отступить к границам 1997 года», добавил Швайвер.

Ранее в New York Post появилась публикация о том, что лидеры России и США провели телефонные переговоры. По данным газеты, стороны обсудили вопросы международной повестки, в частности, конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию.