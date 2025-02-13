Раскрыты подробности боев в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам и трем полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои, по данным министерства, проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Вооруженным силам (ВС) России также удалось отразить одну контратаку противника.

В Курской области свыше 500 солдат ВСУ попали в «огневой мешок»

За прошедшие сутки украинские войска лишились двух танков, боевой машины пехоты, двух БТР, пяти артиллерийских орудий, зенитного ракетного пушечного комплекса, станции РЭБ, трех пунктов управления БПЛА, склада с боеприпасами и более 270 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 60 210 военнослужащих, следует из брифинга оборонного ведомства.