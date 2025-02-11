Началась поставка бронежилетов «Калашников» для войсковых испытаний

Концерн «Калашников» начал отгрузку перспективных бронежилетов для войсковых испытаний, которые оснащены бронепанелями Бр4+ и противоосколочными элементами из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающими стойкость к скорости осколков не менее 630 м/с.

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Как сообщает Telegram-канал «Калашников», ООО «Триада-ТКО» из концерна «Калашников» начало поставки перспективных бронежилетов для войсковых испытаний. Бронежилеты были разработаны на базе модульной разгрузочной системы версии 2.0 и оснащены бронепанелями Бр4+, которые защищают от пуль калибра 5,45х39 мм и 7,62х39 мм. Они также содержат противоосколочные элементы из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающие стойкость к осколкам со скоростью до 630 м/с.

Вес бронежилета составляет около 11 кг, и он оборудован телескопическими упорами для перераспределения нагрузки с плеч на бедра, что уменьшает утомляемость солдат. В комплект также включены модули защиты шеи, брюшной области и паха. Бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая также проходит испытания.

Конструкция бронежилета позволяет его трансформацию, что позволяет использовать его в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника. В комплект входят подсумки для боеприпасов, средств связи, медикаментов и других принадлежностей. Маскировочный рисунок «Цифра» адаптирован для климата средней и высокой температуры. По завершении испытаний будет принято решение о дальнейшем заказе бронежилетов.

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