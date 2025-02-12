Объем рынка военных технологий в России достиг 300 млрд рублей

Объем рынка военных технологий в России в 2024 году составил 300 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные инвестфонда ЭРА.

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Ключевыми сегментами стали беспилотные летательные аппараты (свыше 100 млрд рублей), а также средства радиоэлектронной борьбы (около 30 млрд рублей), говорится в публикации. Информация по другим сегментам не раскрывается.

В текущем году ключевыми направлениями для развития станут автоматизированные БПЛА, средства РЭБ, биомедицина, робототехника, а также искусственный интеллект. Опрошенные изданием аналитики подчеркнули, что в ближайшие пять лет рынок воентеха может удвоиться, в том числе за счет медицины и инфраструктуры.

По данным «Ъ», дефицит частных инвестиций может препятствовать развитию коммерческого рынка военных технологий в России.

В конце января сообщалось, что мировой рынок военных дронов вырастет к 2026 году на 7,3% по сравнению с их продажами в 2021 году и достигнет $18,9 млрд. В исследовании аналитической компании Research and Markets, опубликованном на сайте Business Wire, говорится, что в 2021 году рынок беспилотников военного назначения достиг $13,3 млрд, по сравнению с 2016 годом рост составил 2,5%.

Исследователи отмечают, что стимулировать рост рынка дронов будут выросшие расходы государств в области безопасности и усиление внутренних и внешних угроз.

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