В Эстонии у границы с РФ развернули подразделение армии США

Подразделение армии Соединенных Штатов было развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом сообщает ERR.

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" П о с л е т о р ж е с т в е н н о й ц е р е м о н и и , п р о ш е д ш е й н а б а з е R e e d o н е д а л е к о о т города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данный эскадрон армии США является разведывательным. Он добавил, что подразделение будет принимать участие во всех пехотных учениях на базе.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону. В январе министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил, что странам — членам Североатлантического альянса необходимо избегать разговоров с призывами к увеличению финансирования обороны. Лиги подчеркнул, что пока реальных планов по увеличению финансирования сферы обороны нет.