Появилось видео залпового пуска "Калибров" по целям на Украине
Опубликовано снятое с берега видео пуска как минимум четырех крылатых ракет "Калибр" в рамках массированного удара по военным и энергетическим объектам Украины в ночь на 11 февраля.
Корабль, с которого производится запуск, находится далеко в море. В темноте невозможно понять, надводный он или это подлодка - видно лишь пламя твердотопливных ракетных двигателей. Цепочка огней поднимается в небо и по дуге уходит вправо за горизонт.
"Это просто жесть", - проговорила под впечатлением зрелища девушка-оператор.
Ракеты в кадре направились в Полтавскую область, пишет "Военный осведомитель".
Напомним, в ночь на 11 февраля ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и дронами по семи регионам Украины. Его целью были аэродромы, склады боеприпасов и ГСМ, трансформаторы и ЛЭП, газовые месторождения и хранилища.