Появилось видео залпового пуска "Калибров" по целям на Украине

Опубликовано снятое с берега видео пуска как минимум четырех крылатых ракет "Калибр" в рамках массированного удара по военным и энергетическим объектам Украины в ночь на 11 февраля.

Корабль, с которого производится запуск, находится далеко в море. В темноте невозможно понять, надводный он или это подлодка - видно лишь пламя твердотопливных ракетных двигателей. Цепочка огней поднимается в небо и по дуге уходит вправо за горизонт.

" Э т о п р о с т о ж е с т ь " , - п р о г о в о р и л а п о д в п е ч а т л е н и е м з р е л и щ а д е в у ш к а - о п е р а т о р .

Ракеты в кадре направились в Полтавскую область, пишет "Военный осведомитель".

Напомним, в ночь на 11 февраля ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и дронами по семи регионам Украины. Его целью были аэродромы, склады боеприпасов и ГСМ, трансформаторы и ЛЭП, газовые месторождения и хранилища.