Минобороны раскрыло подробности о ночном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины
В ночь на 11 февраля российские силы нанесли групповой удар по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и БПЛА также был нанесен по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, местам хранения и подготовки к применению ударных дронов.
«Цели удара достигнуты», - подчеркнули в Минобороны.
Ночью и утром 11 февраля в украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в городе Мерефа Харьковской области, сообщалось, что там были повреждены столбы и трансформаторы ЛЭП.
Также сообщалось о взрывах в Полтавской области. СМИ писали, что мог быть поврежден Яблунивский газопромысел, расположенный рядом с городом Лохвица. В администрации Днепропетровской области заявили, что в результате взрывов была повреждена инфраструктура, линии электропередачи и газопровод.
Позже украинский министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в стране была повреждена газовая инфраструктура. Украинские операторы начали вводить экстренные отключения электричества.