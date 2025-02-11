Минобороны раскрыло подробности о ночном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины

В ночь на 11 февраля российские силы нанесли групповой удар по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и БПЛА также был нанесен по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, местам хранения и подготовки к применению ударных дронов.

« Ц е л и у д а р а д о с т и г н у т ы » , - п о д ч е р к н у л и в М и н о б о р о н ы .

Ночью и утром 11 февраля в украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в городе Мерефа Харьковской области, сообщалось, что там были повреждены столбы и трансформаторы ЛЭП.

Также сообщалось о взрывах в Полтавской области. СМИ писали, что мог быть поврежден Яблунивский газопромысел, расположенный рядом с городом Лохвица. В администрации Днепропетровской области заявили, что в результате взрывов была повреждена инфраструктура, линии электропередачи и газопровод.

Позже украинский министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в стране была повреждена газовая инфраструктура. Украинские операторы начали вводить экстренные отключения электричества.