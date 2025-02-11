Российские войска продвинулись на ряде участков в Донецкой народной республике (ДНР) и Курской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

По данным ресурса, Вооруженные силы России вернули под контроль территории возле села Свердликово и южнее Николаево-Дарьино в Курской области.

Кроме того, российские войска продвинулись западнее Великой Новоселки, в селах Запорожье и Серебряное, расположенных на западе от Новоандреевки, и в Андреевке севернее населенного пункта Константинополь. Кроме того, бойцы армии России заняли часть дорожной развязки на трассе Покровск — Константиновка на западе от Водяного Второго.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало прорыв своих позиций возле Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что российские войска наступали в районе более десятка сел, среди которых Дачное, Успеновка, Удачное, Водяное Второе.