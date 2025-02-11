Предсказан эффект условий контрактов ВСУ для 18-летних

Меры привлечения молодых людей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в виде денежных выплат и ряда льгот вряд ли будут эффективными, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его оценке, таким путем удастся привлечь только несколько тысяч человек.

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« К о н е ч н о , м и л л и о н г р и в е н , к о т о р ы й п р е д л а г а ю т м о л о д ы м л ю д я м , — э т о б о л ь ш и е д е н ь г и д л я с е л , г д е т а к и е р е б я т а е щ е о с т а л и с ь . Н о , д у м а ю , м а л о в е р о я т н о , ч т о у д а с т с я п р и в л е ч ь к а к о е - т о с у щ е с т в е н н о е ч и с л о л ю д е й . Н у , м о ж е т , н е с к о л ь к о т ы с я ч н а с к р е б у т , о с т а л ь н ы е б у д у т п р я т а т ь с я , у б е г а т ь . В л ю б о м с л у ч а е , э т о г о н е х в а т и т д л я в о с п о л н е н и я т е к у щ и х п о т е р ь » , — с ч и т а е т Дандыкин.

Военный эксперт считает, что для восполнения потерь ВСУ необходимо набрать несколько сотен тысяч человек, что кажется невозможным даже при предложенных льготах для молодых людей.

« В м е с я ц у д а е т с я м о б и л и з о в а т ь п о р я д к а 2 5 - 3 0 т ы с я ч ч е л о в е к , п р и э т о м п о т е р и т я ж е л о р а н е н н ы м и , п о г и б ш и м и , п р о п а в ш и м и б е з в е с т и , п л е н н ы м и — 4 5 - 5 0 т ы с я ч . А ч т о б ы в о с п о л н и т ь п о т е р и , н у ж н о н е с к о л ь к о с о т е н т ы с я ч ч е л о в е к » , — п о д с ч и т а л Дандыкин.

Ранее Зеленский раскрыл условия контракта ВСУ для 18-летних. По его словам, они смогут получить более миллиона гривен за год службы, а также другие льготы.