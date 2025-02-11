Российский летчик спрогнозировал будущее Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 ожидает «достаточно длительное будущее». Такой прогноз дал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Об этом сообщает ТАСС.

Российский летчик спрогнозировал будущее Су-57
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Пилот напомнил, что американскому истребителю четвертого поколения F-16 насчитывается почти полвека.

«Планер, конфигурация, все технические решения они действительно подтверждаются, и это открывает широкую дорогу для дальнейшей жизни и улучшения этого самолета», сказал летчик.

Ранее в Telegram-канале компании «Рособоронэкспорт» появилось видео демонстрационного полета экспортной версии Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

Также в январе Богдан заметил, что на данной выставке американский истребитель пятого поколения F-35 оказался рядом с российским конкурентом Су-57Э в момент выруливания.

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