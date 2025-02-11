Российский летчик спрогнозировал будущее Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 ожидает «достаточно длительное будущее». Такой прогноз дал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Об этом сообщает ТАСС.

Пилот напомнил, что американскому истребителю четвертого поколения F-16 насчитывается почти полвека.

« П л а н е р , к о н ф и г у р а ц и я , в с е т е х н и ч е с к и е р е ш е н и я — о н и д е й с т в и т е л ь н о п о д т в е р ж д а ю т с я , и э т о о т к р ы в а е т ш и р о к у ю д о р о г у д л я д а л ь н е й ш е й ж и з н и и у л у ч ш е н и я э т о г о с а м о л е т а » , — с к а з а л л е т ч и к .

Ранее в Telegram-канале компании «Рособоронэкспорт» появилось видео демонстрационного полета экспортной версии Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

Также в январе Богдан заметил, что на данной выставке американский истребитель пятого поколения F-35 оказался рядом с российским конкурентом Су-57Э в момент выруливания.