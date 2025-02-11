В командовании ВСУ признали прорыв позиций на покровском направлении

Российские войска в результате наступательных действий смогли продвинуться под Красноармейском (украинское название — Покровск). Прорыв позиций на покровском направлении признала в Telegram пресс-служба командования оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

« В р е з у л ь т а т е ш т у р м о в ы х д е й с т в и й и о г н е в о г о в о з д е й с т в и я н е к о т о р ы е н а ш и п о з и ц и и б ы л и у н и ч т о ж е н ы . П р и н и м а ю т с я м е р ы п о н е д о п у щ е н и ю у х у д ш е н и я т а к т и ч е с к о г о п о л о ж е н и я » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Отмечается, что российские войска наступали в районе более десятка сел, среди которых Дачное, Успеновка, Удачное, Водяное Второе и другие населенные пункты.

Ранее стало известно, что украинские военные заминировали инфраструктуру горно-обогатительной фабрики шахтоуправления «Покровское». Как сообщили в силовых структурах, речь идет о предприятии в поселке Удачное.