Мощные удары по хранилищам с газом: главное о ночных взрывах на Украине

Ночью и утром 11 февраля в украинских регионах объявляли воздушную тревогу. В нескольких областях Украины прогремели взрывы и была повреждена газовая инфраструктура, главное о ситуации - в материале «Рамблера».

Воздушная тревога

Сигнал тревоги ночью 11 февраля в разное время звучал в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и других областях Украины.

Взрывы в Харькове

После полуночи взрывы прогремели в городе Мерефа Харьковской области на фоне воздушной тревоги. По данным украинских СМИ, было более десяти взрывов. Об их последствиях не сообщалось. По неподтвержденным данным, повреждены были столбы и трансформаторы ЛЭП.

Взрывы в Полтаве

Утром 11 февраля жители Полтавы слышали звуки взрывов. Взрывы произошли в 06:46 и 06:47 по местному времени, где именно - не уточнялось. ТАСС сообщает, что в результате взрывов мог быть поврежден Яблунивский газопромысел в Полтавской области. Он расположен рядом с городом Лохвица в Миргородском районе.

Взрывы в других регионах

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах, в Черкассах, в Киевской и Николаевской областях. Других деталей издания не приводили. В администрации Днепропетровской области заявили, что в результате взрывов была повреждена инфраструктура, линии электропередачи и газопровод.

Взрывы произошли в нескольких областях Украины

Экстренные отключения света

Украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в стране была повреждена газовая инфраструктура. Это в том числе коснулось Полтавской области, сообщили власти региона. Украинские операторы начали вводить экстренные отключения электричества.

Польша подняла в воздух истребители

На фоне воздушной тревоги и взрывов на Украине Польша подняла в воздух свои истребители, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Польши. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.