Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку прорыва к населенному пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

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По его данным, попытка прорыва была предпринята в ночь на вторник, 11 февраля. Подразделения ВСУ выдвинулись в сторону населенного пункта на технике, однако не доехали и были уничтожены.

« С а м у Ч е р к а с с к у ю К о н о п е л ь к у н а ш и з а ч и с т и л и . П о л н о с т ь ю п о д к о н т р о л е м В С РФ. Противник несет серьезные потери», — написал военкор.

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До этого ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области 6 февраля. Впоследствии сообщалось, что противник начал перебрасывать резервы в приграничный российский регион после неудачного контрнаступления. Затем стало известно, что в Курскую область направилась часть сил противника из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.