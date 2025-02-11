На серийные Су-57 внедрят новые свойства

На серийные истребители пятого поколения Су-57 планируется внедрить новые свойства. Об этом ТАСС заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

По словам руководителя, платформа Су-57, которая должна прослужить 40-50 лет, отличается открытой архитектурой. Глава компании заметил, что в настоящее время истребитель модернизируется, а впоследствии с его участием планируется отработка элементов самолета шестого поколения.

При этом, как добавил Бадеха, ключевым направлением развития платформы станет использование беспилотников.

« У ж е в б л и ж а й ш и е г о д ы в р а м к а х п р о г р а м м ы м о д е р н и з а ц и и н о в ы е с в о й с т в а б у д у т в н е д р я т ь с я н а п о с т а в л я е м ы е с е р и й н ы е с а м о л е т ы С у - 5 7 » , — с к а з а л г л а в а ОАК.

Ранее в Telegram-канале компании «Рособоронэкспорт» появилось видео демонстрационного полета экспортной версии Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

Также в январе гендиректор заявил, что выпуск истребителей пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Юрия Гагарина может покрыть потребности Минобороны России и экспорт.