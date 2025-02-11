Тоннели, расположенные под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), стали могилой для большой части группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находилась в городе. Об этом заявил сапер-стрелок группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Зять, передает ТАСС.

Он объяснил, что украинские военные вырыли разветвленную сеть тоннелей под зданиями на территории бывших ферм. По словам российского бойца, они располагались на глубине нескольких метров и дополнительно были укреплены мешками с землей.