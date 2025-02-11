В России разработали систему подавления БПЛА с ИИ «Купол»

В России разработали систему подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ) «Купол». Об этом со ссылкой на организацию «Народный фронт» сообщает ТАСС.

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Программно-аппаратный комплекс «Купол» включает станцию радиоэлектронной разведки «Эхо» и станцию радиоэлектронного подавления «Трель». Оборудование уже используют некоторые предприятия.

« В е с ь с о ф т м ы р а з р а б а т ы в а е м с а м и , у н а с р а з р а б о т а н а с о б с т в е н н а я т е х н о л о г и я о б н а р у ж е н и я , о н а н е п о х о ж а н а ч а с т о в с т р е ч а ю щ и е с я , м ы р а б о т а е м с и с к у с с т в е н н ы м и н т е л л е к т о м и о б н а р у ж и в а е м д а ж е в и д о и з м е н е н н ы е с и г н а л ы б е с п и л о т н и к о в » , — р а с с к а з а л а г л а в а н о в о с и б и р с к о г о п р е д п р и я т и я - п р о и з в о д и т е л я В л а д а К о з и н а .

В январе агентству в организации сообщили, что в зону специальной военной операции отправили три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с ИИ.

В декабре «Народный фронт» рассказал, что специалистами из Новосибирска создана беспилотная платформа «Веном-тотем,» предназначенная для эвакуации раненых.