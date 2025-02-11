Сорвано масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область

Российские военные сорвали попытку масштабного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot, они уничтожили огромный секретный хаб с военной техникой, который находился всего в 10 км от границы РФ.

По информации канала, воздушная разведка вычислила движение масштабной колонны в направлении Белгородской области. Более 10 единиц техники ВСУ замаскировали и спрятали в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области.

Среди них были три польских бронемашины пехоты Rosomak и две украинских «Козак». Оператор FPV-дрона на оптоволоконной связи сжег технику ВСУ, когда та еще находилась в загоне.

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Напомним, что на прошлой неделе Минобороны РФ несколько раз заявляло об отражении попыток контратак ВСУ на курском направлении. Российские военные заявили, что ВСУ пытались пойти в контрнаступление в направлении курских сел Черкасская Конопелька и Уланок, эти попытки были сорваны.