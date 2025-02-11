Пленный украинский военнослужащий Петр Полинкевич заявил, что видел на службе в 25-й отдельной штурмовой бригаде 16-летних подростков. Об этом он рассказал в интервью Минобороны РФ, передает ТАСС.

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" В и д е л , и о н и с е б я п р е д с т а в л я л и к а к б у д т о о н и д е т д о м о в с к и е . С а м о с о б о й , ч т о о н и б о я л и с ь , - д е т д о м о в с к и е з а ш у г а н н ы е " , - з а я в и л о н .

По словам пленного бойца, он попал в плен к российским военным в Курской области, куда его принудительно мобилизовали. Он добавил, что во время нахождения на фронте слышал, что рядом с его позициями находится российская группировка войск "Север" и, когда понял ситуацию, вышел из блиндажа с поднятыми руками и отбросил оружие в сторону.

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис до этого заявлял, что власти Украины хотят снизить призывной возраст из-за невозможности восполнять потери в рядах ВСУ. По его словам, оставшаяся пехота истощилась, а сама республика находится на грани своего существования.

До этого британская газета The Economist писала, что украинская армия на фоне проблем с личным составом в своих рядах перешла к тактике затыкания дыр. Отмечается, что проблемы с мобилизацией и дезертирством "сильно ударили по резервам Украины".