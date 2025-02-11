Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер поднял вопрос о восприятии кабмином ФРГ статуса украинского конфликта и роли Запада в нем. В своем обращении к правительству страны, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», парламентарий интересуется, допустимо ли называть конфликт на Украине прокси-войной.

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П р о к с и - в о й н о й ( в о й н о й п о д о в е р е н н о с т и , о п о с р е д о в а н н о й в о й н о й ) п р и н я т о н а з ы в а т ь т а к о й м е ж д у н а р о д н ы й к о н ф л и к т , п р и к о т о р о м с т о р о н ы в е д у т в о е н н ы е д е й с т в и я н а т е р р и т о р и и т р е т ь е й с т р а н ы д л я д о с т и ж е н и я с о б с т в е н н ы х ц е л е й .

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« С ф о р м и р о в а л о л и ф е д е р а л ь н о е п р а в и т е л ь с т в о м н е н и е о т о м , я в л я е т с я л и в о й н а н а Украине прокси-войной, как недавно заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и если да, то какие выводы оно делает из этого для своей политики в отношении Украины с учетом перспектив мира?» — спрашивал Койтер.

Парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер, отвечая на этот вопрос, подчеркнул, что Украина действует как суверенное государство, которое с помощью международной поддержки осуществляет закрепленное в Уставе ООН право на самооборону.

29 ноября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией и воюет против нее чужими руками.