В Германии подняли вопрос о роли Запада в украинском конфликте

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер поднял вопрос о восприятии кабмином ФРГ статуса украинского конфликта и роли Запада в нем. В своем обращении к правительству страны, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», парламентарий интересуется, допустимо ли называть конфликт на Украине прокси-войной.

В Германии подняли вопрос о роли Запада в украинском конфликте
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Прокси-войной (войной по доверенности, опосредованной войной) принято называть такой международный конфликт, при котором стороны ведут военные действия на территории третьей страны для достижения собственных целей.

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«Сформировало ли федеральное правительство мнение о том, является ли война на Украине прокси-войной, как недавно заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и если да, то какие выводы оно делает из этого для своей политики в отношении Украины с учетом перспектив мира?» — спрашивал Койтер.

Парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер, отвечая на этот вопрос, подчеркнул, что Украина действует как суверенное государство, которое с помощью международной поддержки осуществляет закрепленное в Уставе ООН право на самооборону.

29 ноября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией и воюет против нее чужими руками.

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело», отмечал он, подчеркивая, что для урегулирования украинского конфликта могут понадобиться европейские миротворцы.

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