Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

В ночь на 11 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Чертковский и Шолоховский районы Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что атака дронов была отражена. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В российском городе раздались взрывы

Ранее жители Саратова сообщили о взрывах. По данным Mash, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали местный нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Кроме того, о взрывах в небе над городом также рассказали жители Энгельса. По их словам, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.