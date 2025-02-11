Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев подорвался на мине в зоне специальной военной операции. Об этом политик рассказал в Telegram.

Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги
© Lenta.ru

По словам Шамаева, утром 1 февраля он отправился на разведку, которую пришлось проводить во время тумана.

«Шел первым и подорвался на противопехотной мине. Расслабился. Уже ходил там раньше, думал, что знаю местность», поделился министр.

После подрыва сослуживец с позывным Момон больше четырех километров пронес чиновника на себе. Последующие три дня Шамаев провел в пути до Белгорода, останавливаясь в госпиталях на операции. Только ночью 5 февраля чиновник оказался в Москве, где его снова прооперировали.

«Еще немного укоротили ногу. Это уже четвертая операция, кажется. Возможно, будет еще одна», написал он.

К посту также приложены фотографии, на одной из которых видно, что политик лишился правой ноги ниже колена.

Шамаев добавил, что чувствует себя гораздо лучше и уже может сидеть, а также передвигаться на коляске. Однако, по его словам, «поездка домой откладывается».

Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области

О полученном министром ранении 3 февраля сообщал председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Ранее в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Как стало известно, его автомобиль наехал наехал на мину. Спасти чиновника не удалось.

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