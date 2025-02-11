Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев подорвался на мине в зоне специальной военной операции. Об этом политик рассказал в Telegram.

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По словам Шамаева, утром 1 февраля он отправился на разведку, которую пришлось проводить во время тумана.

« Ш е л п е р в ы м и п о д о р в а л с я н а п р о т и в о п е х о т н о й м и н е . Р а с с л а б и л с я . У ж е х о д и л т а м р а н ь ш е , д у м а л , ч т о з н а ю м е с т н о с т ь » , — п о д е л и л с я м и н и с т р .

После подрыва сослуживец с позывным Момон больше четырех километров пронес чиновника на себе. Последующие три дня Шамаев провел в пути до Белгорода, останавливаясь в госпиталях на операции. Только ночью 5 февраля чиновник оказался в Москве, где его снова прооперировали.

« Е щ е н е м н о г о у к о р о т и л и н о г у . Э т о у ж е ч е т в е р т а я о п е р а ц и я , к а ж е т с я . В о з м о ж н о , б у д е т е щ е о д н а » , — н а п и с а л о н .

К посту также приложены фотографии, на одной из которых видно, что политик лишился правой ноги ниже колена.

Шамаев добавил, что чувствует себя гораздо лучше и уже может сидеть, а также передвигаться на коляске. Однако, по его словам, «поездка домой откладывается».

Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области

О полученном министром ранении 3 февраля сообщал председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Ранее в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Как стало известно, его автомобиль наехал наехал на мину. Спасти чиновника не удалось.