Украина продает полученное от Запада оружие мексиканским наркокартелям. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе своего интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом.

© Lenta.ru

Он указал, что это вооружение впоследствии оказывается у южных границ США. Также журналист отметил, что украинские военные продают до половины всего поставленного им оружия.

В 2024 году Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. Тогда в Львовской области разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, подпольно торговавшего оружием.