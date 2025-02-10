Решение России начать СВО стало сюрпризом для Украины, поскольку украинская разведка не смогла заранее узнать о планах ВС РФ, сообщил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Наев в интервью «Украинской правде».

По его словам, накануне 24 февраля 2022 года он каждый день получал от разведки донесения, что рядом с границами страны нет ударных группировок.

В ч е м г л а в н а я з а д а ч а л ю б о г о о р г а н а р а з в е д к и ? Н е п р о с т о с к а з а т ь , к а к б у д е т п р о и с х о д и т ь н а с т у п л е н и е , а н а з в а т ь в р е м я и д а т у , < . . . > к о г д а б у д е т в р а г н а с т у п а т ь . И т а к и х с в е д е н и й н е б ы л о , — р а с с к а з а л о н .

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина может столкнуться с угрозой своему существованию, если переговоры об урегулировании конфликта с Россией не начнутся до лета. Он высказал такое мнение в ходе закрытой встречи в Верховной раде. Местные СМИ также обратили внимание на серьезный рост числа украинских граждан, выступающих за немедленные переговоры и остановку боевых действий.

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы уволить главу ГУР Кирилла Буданова, но им мешают его западные покровители. По его словам, желание Зеленского избавиться от Буданова связано, в частности, с желанием украинского лидера перераспределить доходы от торговли западным оружием.