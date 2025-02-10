На Украине признали, что разведка «проморгала» день начала СВО
Решение России начать СВО стало сюрпризом для Украины, поскольку украинская разведка не смогла заранее узнать о планах ВС РФ, сообщил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Наев в интервью «Украинской правде».
По его словам, накануне 24 февраля 2022 года он каждый день получал от разведки донесения, что рядом с границами страны нет ударных группировок.
В чем главная задача любого органа разведки? Не просто сказать, как будет происходить наступление, а назвать время и дату, <...> когда будет враг наступать. И таких сведений не было, — рассказал он.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина может столкнуться с угрозой своему существованию, если переговоры об урегулировании конфликта с Россией не начнутся до лета. Он высказал такое мнение в ходе закрытой встречи в Верховной раде. Местные СМИ также обратили внимание на серьезный рост числа украинских граждан, выступающих за немедленные переговоры и остановку боевых действий.
До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы уволить главу ГУР Кирилла Буданова, но им мешают его западные покровители. По его словам, желание Зеленского избавиться от Буданова связано, в частности, с желанием украинского лидера перераспределить доходы от торговли западным оружием.