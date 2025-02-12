Зеленский заявил о желании создать собственное украинское НАТО

Украина должна создать собственный аналог Организации Североатлантического договора (НАТО), усилив как минимум в два раза военную мощь украинской армии. Об этом в интервью для The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина должна построить собственное НАТО. Мы должны удвоить ее. Удвоить. Быть на том же уровне, что и российская армия», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Вашингтон должен предоставить Киеву гарантии безопасности, которые бы не зависели от Москвы, и предположил, что такими гарантиями могло бы быть насыщение украинских войск тяжелой техникой и достаточным количеством систем противовоздушной обороны.

В интервью Зеленский также признал маловероятность вступления Украины в НАТО. По его словам, членству Киева в альянсе сопротивляются США, Германия и Венгрия.